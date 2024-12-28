Trabzonsporlu Enis Destan nişanlandı: Annesi sosyal medyada olay oldu

Trabzonspor’da forma giyen genç futbolcu bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı attılar. Geçtiğimiz gün mutlu çift nişan yüzüklerini taktılar. Fakat çiftin bu kararı Enis Destan’ın annesini pek mutlu etmemiş.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medya hesabından gelinine adeta ateş püskürdü. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Destan’ın annesi sosyal medyadan adeta istemiyorum diye dosta düşmana duyurdu. Oğlu nişan yüzüğünü taktı anne ise ateş püskürdü. Gül Destan daha önce de paylaşımıyla gündeme gelmişti. Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’ya da tepki göstermişti.

"BENİM OĞLUMUN DENGİ DEĞİL"

"Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış.

Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli.

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Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. "

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"OĞLUMUN YAŞI EVLİLİK İÇİN ERKEN"

"Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."