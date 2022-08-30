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Trabzonpor'un golcüsü transfer olmaya yakın

Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius takımdan ayrılmaya yakın.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:27
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Trabzonsporlu forvet Cornelius'un adı eski takımı Kopenhag ile anılıyor

Trabzonpor'un golcüsü transfer olmaya yakın
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Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a dönmeye hazırlanıyor.

Danimarka ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldi.

Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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