Trabzonsporlu futbolcular taraftarlarıyla buluştu

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzonsporlu futbolcular taraftarlarıyla buluştu

Erzurum'da, ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Trabzonsporlu futbolcular, yağmurlu havada taraftarla bir araya geldi.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonsporlu futbolculara destek için yağmurlu havaya rağmen sloganlar atarak gelen taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcularla sohbet edip fotoğraf çektirdi, forma imzalattı.

Tekke, taraftara teşekkür ederek "Biz onların desteğini her zaman hissediyoruz. Yağmurda, çamurda bizimle beraberler. Takım olarak taraftarımızın üzülmesini asla istemeyiz." dedi.

Taraftarlar, takım otobüsünün alandan ayrılmasıyla dağıldı.

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