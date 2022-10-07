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Maxi Gomez kırmızı kart görmeye doyamadı: Rekor kırdı

Bordo mavili takımın Monaco ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez'in bu konuda rekor sahibi olduğu ortaya çıktı

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 07:50
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Trabzonsporlu Gomez'in oyuncunun sabıkası kabarık çıktı

Maxi Gomez kırmızı kart görmeye doyamadı: Rekor kırdı
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Trabzonspor'un Monaco ile oynadığı maçın daha 11. dakikasında kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan ve yenilgide önemli rol oynayan Maxi Gomez'in bu konuda rekor sahibi olduğu ortaya çıktı.

Gomez'in gördüğü kartın takımı etkilediğini teknik direktör Abdullah Avcı da kabul etti. Avcı, maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Faul kazandık, kırmızı kart yedik. Sonradan baktığımda kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Sonrasında oyunu tutmak istedik. İlk gelen top gol oldu. Devamında dengeyi korumak istedik. Ancak 45'te penaltıyla 2-0 mağlup içeri girdik. İkinci yarıya 2-0 değil 1-0 girebilseydik formasyon değişikliğine gidecektik ama oyunu biraz daha 2-0 olarak tutmak ve götürmek istedik. 55. dakikada 2 tane oyuncu değişikliği yaparken üçüncü golü duran toptan ve kornerden yedik. Sonrasında da 2 değişiklik yaparak 4-3-2 formasyonunu aldık. Topu çevirdiğimizde sonrasında iyi bir gol bulduk. Atamadığımız final pasları var. Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak çok kolay bir süreç değil."

GOMEZ ÖZÜR DİLEDİ

Maxi Gomez ise maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü maçta olan durum için gerçekten çok kötü hissediyorum, tüm takım arkadaşlarımdan ve tüm Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Ayrıca, asla rakibime vurmak gibi bir niyetimin olmadığını belirtmek istiyorum. Her zamanki desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum."

KIRMIZI KART REKORU

Maxi Gomez'in kırmızı kart görme konusunda rekor sahibi olduğu da ortaya çıktı.

Gomez'in Monaco'da gördüğü kart kariyeri boyunca gördüğü 7. kırmızı kart oldu.

Gomez, 2020-2021 sezonunda İspanya'nın Valencia takımında forma giyerken bir maçta 2 saniye içinde gördüğü iki sarı kart ve kırmızıyla oyun dışında kalmıştı.

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