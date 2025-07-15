Trabzonsporlu Harry Kane!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonsporlu Harry Kane!

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden Trabzonspor'da Ukraynalı golcü Danylo Sikan kendini Harry Kane olarak lanse etti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ikinci etap kamp çalışmalarına bugün 17:30'da Erzurum'da başladı.

İlk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanın sonunda takım halinde şut çalışması yapıldı.

Trabzonspor medya ekibi, o şut çalışmasından kesitleri resmi sosyal medya hesabından paylaşırken Danylo Sikan'ın renkli görüntüleri beğeni topladı.

Kendisine çıkarılan topu önce kontrol eden ve ardından sağ ayağının içiyle köşeye temiz bir şut çıkaran Danylo Sikan, golün sevincini işaret parmağını sallayıp 'Harry Kane!' diye bağırarak kutladı. Sikan'ın bu hareketi, takım arkadaşlarını da eğlendirdi.

Son Haberler
Onyekuru bombası! Geri dönüyor
Onyekuru bombası! Geri dönüyor
Galatasaray Napoli'ye misilleme yapamadı!
Galatasaray Napoli'ye misilleme yapamadı!
Apple’dan rağbeti arttıracak açıklama! Rakipleri her an hamle yapabilir
Apple’dan rağbeti arttıracak açıklama! Rakipleri her an hamle yapabilir
Sosyal medyada gaziye hakaret eden kişi gözaltına alındı
Gaziye hakaret eden kişi gözaltına alındı
Özgür Özel'den Kartal mitingine çağrı
Özgür Özel'den Kartal mitingine çağrı