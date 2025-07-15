Trabzonsporlu Harry Kane!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ikinci etap kamp çalışmalarına bugün 17:30'da Erzurum'da başladı.

İlk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanın sonunda takım halinde şut çalışması yapıldı.

Trabzonspor medya ekibi, o şut çalışmasından kesitleri resmi sosyal medya hesabından paylaşırken Danylo Sikan'ın renkli görüntüleri beğeni topladı.

Kendisine çıkarılan topu önce kontrol eden ve ardından sağ ayağının içiyle köşeye temiz bir şut çıkaran Danylo Sikan, golün sevincini işaret parmağını sallayıp 'Harry Kane!' diye bağırarak kutladı. Sikan'ın bu hareketi, takım arkadaşlarını da eğlendirdi.