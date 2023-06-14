Trabzonsporlu Larsen'den ayrılık açıklaması

Editör: Fatma Demirkaya

Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan Jens Stryger Larsen, geleceğiyle ilgili Danimarka basınına açıklamalarda bulundu.

Kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olan Larsen, Trabzonspor'da devam etmeyi planladığını açıkladı.

Larsen'in açıklamaları şu şekilde;

"Yine de yeni bir başkan ve teknik direktörümüz var. Benimle ilgili tasarruflarının ne olacağını göreceğiz"

"Şu ana kadar bana gelen bir transfer teklifi yok, gelirse oturur düşünürüz"

32 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla 45 maçta forma giydi.

Bu maçlarda 3 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.