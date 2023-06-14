Trabzonsporlu Larsen'den ayrılık açıklaması

Trabzonspor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Larsen, geleceği ile ilgili Danimarka basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu Larsen'den ayrılık açıklaması

Editör: Fatma Demirkaya

Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan Jens Stryger Larsen, geleceğiyle ilgili Danimarka basınına açıklamalarda bulundu.

Kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olan Larsen, Trabzonspor'da devam etmeyi planladığını açıkladı.

Larsen'in açıklamaları şu şekilde;

"Yine de yeni bir başkan ve teknik direktörümüz var. Benimle ilgili tasarruflarının ne olacağını göreceğiz"

"Şu ana kadar bana gelen bir transfer teklifi yok, gelirse oturur düşünürüz"

32 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla 45 maçta forma giydi.

Bu maçlarda 3 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.

Öne Çıkanlar
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Şap karantinası nedeniyle Sivas'ta kurban pazarı açılmayacak Güncel
Şap karantinası nedeniyle Sivas'ta kurban pazarı açılmayacak
Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik Teknoloji - Otomotiv
Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu Siyaset
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları Güncel
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git Dünya
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git