Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı

Trabzonspor'un defans oyuncusu Marc Bartra ile birliktelik yaşayan İspanyol model Jessica Goicoechea Instagram'da tamamen çıplak poz verdi.

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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 1

Instagram hesabını riske atan ünlü İspanyol model Jessica Goicoechea paylaştığı fotoğrafta neredeyse vücudunun tamamını gösterdi.

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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 2

Goicoechea, alt kısmını kapatan kayar panelli bir kapıda tamamen çıplak poz verirken, göğüs ucunu ise bantla kapattı.

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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 3

BİKİNİ ÇEKİMİ İÇİN POZ VERİP BİKİNİ GİYMEDİ
Goicoechea, anlaşmalı olduğu Goi şirketinin bikini çekimi için poz vermesine rağmen bikini giymemesi takipçileri tarafından ironik olarak değerlendirildi.

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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 4

"DÜNYANIN EN SEKSİ KADINI OLARAK ADLANDIRILMIŞTI"
İspanyol model Goicoechea, daha önce paylaştığı bir diğer çıplak fotoğrafı sayesinde "dünyanın en seksi kadını" olarak adlandırılmıştı.

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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 5

"MAYO NEREDE?"
Güzel modelin takipçileri fotoğrafa, "Fotoğrafta mayo nerede?" "Bu an kadar bir kapı çerçevesi olmayı hiç düşünmemiştim" "Ne inanılmaz bir kadın" "Gerçekten mükemmel bir şovsun" "Zavallı, kıyafet alacak parası yok ama çok seksi görünüyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.

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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 6

İşte o fotoğraf...

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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 7

Öte yandan Goicoechea sosyal medya hesabından cesur fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları...

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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 8
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 9
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 10
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 11
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 12
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 13
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 14
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 15
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 16
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 17
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 18
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 19
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 20
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 21
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 22
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 23
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 24
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 25
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Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı 26
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