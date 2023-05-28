Trabzonsporlu Marc Bartra'nın sevgilisinden olay yaratan pozlar. Fena halde sınırları zorladı

"MAYO NEREDE?"

Güzel modelin takipçileri fotoğrafa, "Fotoğrafta mayo nerede?" "Bu an kadar bir kapı çerçevesi olmayı hiç düşünmemiştim" "Ne inanılmaz bir kadın" "Gerçekten mükemmel bir şovsun" "Zavallı, kıyafet alacak parası yok ama çok seksi görünüyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.