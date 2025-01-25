Trabzonsporlu Mendy Fransa’ya gidecek mi? Çok ciddi teklif geldi

Trabzonspor’un yıldız oyuncularından Mendy için Fransa’dan teklif geldi. Bordo mavili yönetim, Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile görüşüyor. Rennes’in teklifini 12 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

Öte yandan Fransız ekibi Glen Kamara’yı kiralık olarak Trabzonspor’a göndermeyi der teklifin içine koydu. Fransız ekibinin Trabzonspor’a önerdiği Kamara, Rennes’de hocası ile yaşadığı problemler nedeniyle kadro dışı kaldı.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor. Trabzonspor’un ara transferde Mendy ile yollarını ayırması durumunda transfer stratejisinde değişiklik yapması bekleniyor. Bordo mavililer mevcut plana göre kadrosuna orta saha ve kanat takviyesi yapacak.