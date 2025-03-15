Trabzonsporlu oyuncu ameliyat edildi

Kaynak: AA
Trabzonsporlu oyuncu ameliyat edildi

Trabzonspor'da sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan genç kaleci Onuralp Çevikkan, ameliyat edildi.

Trabzonspor, sağ dizinde menisküs yırtığı bulunan Onuralp Çevikkan’ın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

AHMET BEŞİR'DEN AÇIKLAMA

Beşir, "Sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

gmfxar-wuaaz1me.jpg

Son Haberler
Kasımpaşa, Alanyaspor'u puansız gönderiyor
Kasımpaşa, Alanyaspor'u puansız gönderiyor
Karşıyaka potada farklı kazandı
Karşıyaka potada farklı kazandı
Fatih Altaylı ile Yılmaz Özdil arasında büyük gerilim!
Fatih Altaylı ile Yılmaz Özdil arasında büyük gerilim!
Kılıçdaroğlu'ndan Yaren Leylek paylaşımı. Marteniçkasını çıkardı
Kılıçdaroğlu'ndan Yaren Leylek paylaşımı. Marteniçkasını çıkardı
Mourinho Rangers soyunma odasına tebriğe gitti!
Mourinho Rangers soyunma odasına tebriğe gitti!