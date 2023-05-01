Trabzonsporlu oyuncu aylar sonra evine döndü

Trabzonspor'da uzun süre önce ameliyat olan, daha sonra ameliyat bölgesinin enfeksiyon geçirmesi nedeniyle tekrar bıçak altına yatan ve tedavisi halen devam eden Bordo mavili oyuncu, aylar sonra nihayet Trabzon’a döndü.

Trabzonsporlu oyuncu aylar sonra evine döndü

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor’da; menisküs sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana takımdan ayrı olan 1.80 boyundaki milli oyuncu Dorukhan Toköz, ligin bitimine son 1 ay kala ancak Trabzon’a geldi.
Tedavi programını devam ettirmek ve Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ile görüşmek için derhal Trabzon’a çağrılan Eskişehirli oyuncu Dorukhan Toköz, tedavisine artık Trabzon’da devam edecek.
Bordo Mavililere şampiyonluk yolunda büyük katkı veren 27 yaşındaki Dorukhan, son haftalarda özel hayatıyla ilgili kısa videoların sosyal paylaşım sitelerinde dolaşması ‘Tatil mi yapıyor? Tedavi mi oluyor?’ şeklinde yorumlanırken, kendisine yapışan ve Dorukhan’a adeta nefes aldırmayan sevgilisi Pelinay İgit ile şehre geldi.
Dorukhan, Trabzon’a gelişini “Evdeyiz…” notuyla sosyal paylaşım ortamında duyururken, futbol yönünden son zamanlarda magazin tarafının öne çıkması, bu oyuncuya karşı olan sevginin tekrar gözden geçirilmesini sağladı.
Bordo Mavili taraftarlardan ise ligde sadece 2 golü bulunan ve 29 kez forma giyebilen Dorukhan’a çağrı var. ‘’Magazin hayatına fren yap. Bu takımın sana ihtiyacı var. Bir an önce iyileş ve formanı giy. Yoksa inan bu güzel günler çok çabuk geçer. Sevildiğini bil. Yoksa çok pişmanlık çeker, Trabzonsporlu Dorukhan iken sokakta sıradan sinek ikili olursun.’’

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