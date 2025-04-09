Trabzonsporlu Temel Keskin hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzonsporlu Temel Keskin hayatını kaybetti

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Temel Keskin, hayatını kaybetti.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini izlediği sırada fenalaşan 50 yaşındaki Temel Keskin, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Derbi sırasında aniden rahatsızlanan Trabzonspor taraftarı Keskin için arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Keskin’i ilk olarak Orhangazi Devlet Hastanesi’ne, ardından beyin kanaması şüphesiyle Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen üç çocuk babası Temel Keskin, hayata tutunamadı.

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