Trabzonsporlu yıldız Beşiktaş maçı öncesi Shakhtar'ı ziyaret etti: Arda Turan'la samimi diyalog!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonsporlu yıldız Beşiktaş maçı öncesi Shakhtar'ı ziyaret etti: Arda Turan'la samimi diyalog!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olkesandr Zubkov Beşiktaş maçı öncesi eski takımının antrenmanına moral ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Ukraynalı yıldız Oleksandr Zubkov, Beşiktaş ile oynayacakları Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren eski takımını ziyaret etti.

Yeni sezon hazırlıklarına 4 gün ara veren Trabzonspor'da izinden istifade ederek uzun yıllar formasını giydiği Shakhtar Donetsk'ten eski dostlarıyla özlem gideren Zubkov'un antrenman sahasında Teknik Direktör Arda Turan'la da konuştuğu görüldü.

Son Haberler
ABD toptan stoklarında beklenmedik artış: Piyasa tahminleri aşıldı
ABD toptan stoklarında beklenmedik artış: Piyasa tahminleri aşıldı
Morata'dan Galatasaray'a rest: Çıkmadı
Morata'dan Galatasaray'a rest: Çıkmadı
İngiltere ekonomisinde endişe hakim
İngiltere ekonomisinde endişe hakim
Fransa’daki işsizlik azalışı sürüyor
Fransa’daki işsizlik azalışı sürüyor
Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı!