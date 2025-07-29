Trabzonsporlu yıldız Beşiktaş maçı öncesi Shakhtar'ı ziyaret etti: Arda Turan'la samimi diyalog!

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Ukraynalı yıldız Oleksandr Zubkov, Beşiktaş ile oynayacakları Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren eski takımını ziyaret etti.
Yeni sezon hazırlıklarına 4 gün ara veren Trabzonspor'da izinden istifade ederek uzun yıllar formasını giydiği Shakhtar Donetsk'ten eski dostlarıyla özlem gideren Zubkov'un antrenman sahasında Teknik Direktör Arda Turan'la da konuştuğu görüldü.
???? Рідне обличчя! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2025
???? Олександр Зубков завітав у гості до команди в Словенії ⚒️#Shakhtar pic.twitter.com/HzjS0VxavJ