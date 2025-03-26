Trabzonsporlu Zubkov en büyük endişesini açıkladı

Trabzonspor Kulübü’nün devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov, bordo-mavili kulüp dergisinin 227’nci sayısına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’a transferinin uzun bir süreçte gerçekleştiğini söyleyen Zubkov, büyük hedefleri olan bir kulüpte her zaman zirvede olma geleneğini sürdürmek istediğini söyledi. Trabzonspor’a transfer sürecini anlatan Zubkov, “Menajerim Trabzonspor’un benimle ilgilendiğini söylediği anda hemen Arseniy Batagov’a mesaj atıp kulüp, tesisler, sahalar hakkında her şeyi sordum. Daha önce de Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu duymuştum. Şampiyon olduklarını da biliyordum, bu da kulübün büyük hedefleri olduğunu gösteriyor. Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım ve bu beni mutlu eden bir şey. Burada da bu geleneği sürdürmek istiyorum” diye konuştu.

‘GÜN GEÇTİKÇE KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM’

Trabzonspor’da kendisini harika hissettiğini dile getiren Zubkov, “Her oyuncu gibi en hızlı şekilde adapte olmam gerekiyor. Burada birçok yabancı oyuncu var ama Türk oyuncular da bana çok yardımcı oluyor. Adım adım, gün geçtikçe kendimi daha rahat hissediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde birçok maça çıktım ve artık burada deneyimlerimi takıma katkı sağlamak için kullanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

‘AİLEM İÇİN HER GÜN ENDİŞELENİYORUM’

Zubkov; ailesinin, eşinin, anne ve babasının Kiev’de olduğunu ve savaştan dolayı her gün onlar için endişelendiğini belirterek, “Çünkü her gün Kiev'e veya başka bir şehre füze atılıyor. Bazen telefonumda bir alarm uygulaması var. Gergin oluyorsunuz, sürekli olarak, ‘durum nasıl, iyiler mi yoksa değiller mi, otoparka/sığınağa mı iniyorlar?’ gibi sorular soruyorsunuz. Şahsen bu zor bir durum, ancak bu, bizim halkımızı daha da güçlü kılıyor. Sığınaktayken bombalamanın yakınlarda gerçekleştiğini çok duydum. Bu durum elbette mental açıdan beni çok etkiliyor” dedi.

‘DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DENEYİM YAŞAMAMIŞTIM’

Bordo-mavili taraftarlara övgüde bulunan Zubkov, taraftarlardan gördüğü sevgi ve ilgiyle alakalı olarak daha önce böyle bir deneyim yaşamadığını dile getirdi. Zubkov, “Öncelikle taraftarlar harika. Daha Trabzonspor’a imza atmadan önce bile geleceğimi biliyorlardı. Sevgilerini göstermek istiyorlardı. Sosyal medyadan buraya gelmeden birçok mesaj aldım ve açıkçası bu çok güzeldi. Daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştım. Maç kazandığımızda insanların mutlu olduğunu görüyorum ve biz de onları olabildiğince sık mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzon şehri ve insanıyla alakalı düşüncelerini de paylaşan Zubkov şunları söyledi:

“Trabzon çok güzel, doğası harika, sakin bir şehir. Trabzon’u gerçekten çok sevdim. Kebap ve baklava harika. Eşim buradayken güzel bir kafe keşfetmiştik, oradan sürekli baklava ve kek satın alıyorduk. İnsanları çok içten Trabzon’un, geldiğimden beri bana ikramlarda bulunuyorlar sürekli ve bu durum biraz kilo almama yol açtı. Ancak dikkatli olmalıyım. Türk insanının hoşlandığım yanlarından birisi çok özel olmaları, size karşı misafirperver davranmaları. Ben de onların bu iyiliğine sahada destek verebilmek istiyorum.”

‘GEREKSİZ YERE TOPU KAYBETMEK MORALİMİ VE SİNİRLERİMİ BOZAR’

Zubkov, maçta gereksiz yere topu kaybetmekten hiç hoşlanmadığını ifade ederek, bu durumun tekrarlaması halinde moralinin bozulduğunu ifade etti. Zubkov, “Eğer bu hatayı birkaç kez yaparsam çok sinirlenirim ve moralim bozulur. Ama sonrasında kendimi toparlamak için bir süre basit paslara yöneliyorum ve bu şekilde güvenim geri geliyor” dedi.

Uzun süre skor üretememe konusunda daha önce bir deneyim yaşadığını anlatan Zubkov, bu konuda birkaç kez bir uzmanla çalıştığını dile getirdi. Bu durumun kendisine yardımcı olduğuna vurgu yapan başarılı oyuncu, “Umarım bir daha böyle bir şey yaşamam. Böyle bir durum tabii ki beni etkiliyor ve bunu aşmak için bir uzmanla görüşmenin faydasını gördüm. Ama ne olursa olsun, işler kötü gitse de yeniden başlayıp her zaman maksimumunuzu vermeniz gerekiyor. Zamanla her şey düzelecektir” ifadelerini kullandı.

Genel anlamda sakin bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Zubkov, “Ama bazen patlayabiliyorum. 28 yaşındayım ve sakin kalmam gerekiyor. Doğal olarak sıkıntılı süreçler ben de yaşadım ama artık kontrollüyüm ve detayları daha iyi anlıyorum, bu da bana yardımcı oluyor. Dövme yaptırdım, zor dönemlere karşı izlediğim yol bu: Never Surrender (Asla Pes Etme) Her şeyin özeti bu aslında” ifadelerini kullandı.

‘KÖTÜ DURUMDAN KURTULMAMIN YANITI KIZIM SOFİA’

Ukraynalı oyuncu, bir futbolcu için en kötüsünün tekrarlayan sakatlıklar olduğuna vurgu yaparak, kötü bir skor ya da sahada kötü bir durum yaşandığında kızı Sofia’nın gülümsemesi ile bu durumdan kurtulduğunu ifade etti. Zubkov, “Birinin beni evde bekliyor olması düşüncesi çok iyi. Dolayısıyla kötü günden kurtulmanın yanıtı benim için çok net: Kızım Sofia” diye konuştu.

Bugüne kadar oynadığı takımlarda farklı numaraları taşıdığını söyleyen Zubkov, buna karşın favori numarasının 11 olduğunu dile getirdi. Başarılı oyuncu, “Açıkçası favori numaram 11, buraya gelince de bunu düşündüm ama baktığımda Ozan bu numarayı giydiğini gördüm. Ben de 22’yi seçtim. Asıl önemli olan numara değil, sahada ne gösterdiğinizdir. Ben oraya konsantreyim hep; sahada iyi olup takımıma katkı yapmak” dedi.