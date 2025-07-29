Trabzonspor'u devre dışı bırakan Bouchouari gelişmesi!

Trabzonspor'un Benjamin Bouchouari transferinin çıkmaza girdiği ortaya çıktı.

Saint-Etienne formasıyla başarılı bir sezon geçiren Faslı orta saha oyuncusu için 3 milyon euroluk teklif yapan bordo-mavililere olumsuz yanıt verilirken, son gelişmeler süreci tamamen kilitledi.

TRABZONSPOR'A RAKİP ÇIKTI

Fransız basınından Foot Mercato'ya göre; Saint-Etienne’in Ligue 1’e yükselmesinde pay sahibi olan Bouchouari’ye Trabzonspor’un yaptığı teklif reddedildi. Ancak müzakereler devam ediyordu. Son birkaç gün içinde ise taraflar arasında hiçbir ilerleme sağlanamadı. Görüşmelerin durmasının ardında yatan sebep olarak ise Faslı futbolcuya son anda devreye giren büyük bir Fransız kulübünün talip olması gösterildi.

Bouchouari’nin ve kulübü St. Etienne'in bu yeni gelişme sonrası süreci ağırdan aldığı ve gelen teklifleri değerlendirmek için beklemeye geçtiği belirtildi.