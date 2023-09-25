Trabzonspor'u Hatay maçında bekleyen büyük tehlike

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’in ilk 5 haftasında 3 kez sarı kart gördü. Söz konusu isim; bu akşamki Hatayspor maçında da sarı kart görürse, önümüzdeki hafta Trabzon’da cezalı durumuna düşecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica’nın futbolcularından değil de, yardımcı antrenörlerinden Nino Bule, ligin ilk 5 haftasındaki maçlarda gördüğü 3 sarı kartla ceza sınırına geldi. 5 maçta 16 kez sarı kartın çıktığı Bordo Mavili takımın 47 yaşındaki Hırvat antrenörü, gördüğü sarı kartlarla takımdaki futbolcuları bile maalesef geride bıraktı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) belirlediği, FIFA ve UEFA’nın destekleyip geçen aylarda hayata geçen yeni oyun kuralları ve ‘sıfır tolerans’ anlayışı nedeniyle, Süper Lig’de sezonun henüz başında sarı kart furyası esmeye başladı.

Bu sezonki eklenen yeni futbol kurallarına göre; maçta aşırıya kaçan tutum sergileyen ve hakeme itiraz eden futbolcuların yanı sıra, teknik ekip de hakemden kolaylıkla kart görebiliyor. Özellikle kenar kulübede oyuna teknik adamın haricinde herhangi birinin müdahale etmesi durumunda, önce ikaz sonra ise sarı kartı görecek denildi. Buna rağmen Bordo Mavililerin yardımcı antrenörünün 5 maçta 3 sarı kart görmesi, acaba yeni kurallardan haberi yok mu? dedirtti.

Yenilenen oyun kuralları ve hakem tutumu nedeniyle, Süper Lig’in 6’ncı haftasına girmeye hazırlanan Trabzonspor’a ilk 5 maçta toplam 16 sarı kart çıktı.

FUTBOLCULAR VE BULE’NİN SARI KARTLARI

Trabzonspor’a, ligin henüz başı sayılabilecek dönemde; karşılaşmalarda en az bir kez sarı kart çıkarken, bunların 11 tanesi futbolculara, 5’i de teknik ekibe gösterildi. Teknik direktör Nenad Bjelica 1 kez, idari menajer yardımcısı ve tercüman Ercan Ildız bile 1 kez, yardımcı antrenör Nino Bule ise 3 kez sarı kart gördü. Futbolculardan; Mehmet Can, Bardhi, Kourbelis, Larsen, Uğurcan, Doğucan, Bakasetas, Mendy ve Enis, 1 kez sarı kart görürken, Eren ise 2 maçta sarı kart görmüştü.

Karadeniz ekibine; geçtiğimiz sezonun sonunda Nenad Bjelica ile birlikte katılan yardımcı antrenör Bule, ligin henüz başında gördüğü kartlarla takım içerisindeki futbolcuları geride bıraktı.

BULE 3 KARTIDA PAPARA PARK’TA GÖRDÜ.

Hırvat teknik patron Bjelica ile birlikte geçen sezon dahil toplam 13 müsabakaya çıkan Nino Bule, maç sırasında yaşadığı heyecanlı halleriyle dikkat çekiyor. Stadyumun atmosferine kendisini kaptıran 47 yaşındaki teknik adam, sarı kartların tamamını bu sezon Papara Park’ta gördü.

Trabzonspor’un sezonun ilk maçı olan Antalyaspor müsabakasında, hakem Zorbay Küçük'ün sarı kart gösterdiği Hırvat antrenör, 3’ üncü haftada yine Trabzon’da oynanan Çaykur Rizespor maçında, Halil Umut Meler'den kart gördü. Bule, en son Beşiktaş maçında yine itiraz gerekçesiyle, hakem Volkan Bayarslan'dan sarı kart görmüştü.

Ligin açılış haftasında Antalyaspor’u sahasında konuk eden Trabzonspor, müsabakadan 1-0 galip ayrılırken; maçın hakemi Zorbay Küçük 3 kez sarı kart gösterdi. Kartlardan 2’sini, hakemin kararına itiraz eden teknik direktör Nenad Bjelica ve yardımcısı Nino Bule, Süper Lig’deki ilk sarı kartları olarak gördü.

Bordo Mavililerin son oynadığı ve 3-0 galip geldiği Beşiktaş maçı ise, ilk 5 haftada en fazla kart gördüğü müsabaka oldu. Hakemin gösterdiği toplam 6 sarı kartın 5’i Karadeniz ekibine çıktı. Mendy, Eren, Enis ve Bakasetas’ın yanı sıra, yardımcı antrenör Nino Bule de bu son maçta sarı kart görerek, ceza sınırına ulaştı.

Hırvat çalıştırıcı Bule, Mersin’de oynanacak olan, bu akşamki Hatayspor maçında yine sarı kart görmesi halinde, 2019’da yenilenen Futbol Disiplin Talimatı’na göre cezalı duruma düşecek.

Bule, gelecek hafta Papara Park’ta oynanacak olan Pendikspor maçını tribünden izlemek zorunda kalırsa! Trabzonspor’da yardımcı antrenörlük tarihinde bir ilke imza atacak.