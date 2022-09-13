Bordo - Mavili taraftarlar açığa çıkardı. Trabzonspor’u kim şampiyon yaptı 

Taraftarlar ise sosyal medya platformlarında durum tespiti yaptılar.

Trabzonspor’a gönül verenler nere ise söz birimde etmiş gibiler.

Paylaşımlarda Avcı’ya terki gösterin, “Nwakaeme bu takımın hem hocası, hem de gerçek yıldızı imiş. Şampiyon takıma 12 transfer yaptırıp, sadece geri ve yan pas yapabilen bir hoca ile 3 yıllık sözleşme yenileme yönetimin zaafı..” şeklinde tepkilerini dile getirdiler..