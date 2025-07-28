Trabzonspor'u şampiyonluğa taşımıştı! Rumen ekibiyle anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'u şampiyonluğa taşımıştı! Rumen ekibiyle anlaştı

Trabzonspor'un Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesinin mimarlarında Mitch Creek Rumen ekibi U-BT Cluj-Napoca ile anlaştı.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde Trabzonspor formasıyla sergilediği etkileyici performansla şampiyonlukta başrol oynayan Mitchell Creek, Avrupa arenasına adım attı. 33 yaşındaki Avustralyalı forvet, 2025-26 sezonunda Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca forması giyecek.

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Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon maç başına 21.5 sayı ve %45,1 üçlük isabetiyle oynayan Creek, takımının skor yükünü üstlenmişti.

Şu sıralar Kanada’da Vancouver forması giyen tecrübeli oyuncu, burada da %42,9 üçlük isabetiyle 22.9 sayı ortalaması yakalayarak formunu sürdürmeyi başardı.

BKT EuroCup ve ABA Ligi’nde mücadele edecek olan Cluj-Napoca, transferi resmen duyurdu.

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