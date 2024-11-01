Trabzonspor’u sevindiren 2 haber geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 11. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına, bugün saat 10.30’de yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, topla ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
2 İYİ HABER GELDİ
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi iyi iyi haber geldi. Bordo mavililerin orta saha oyuncusu John Lundstram, yakın bir arkadaşının vefatı nedeniyle katıldığı cenaze töreninin ardından Trabzon'a dönerek antrenmanlara yeniden başladı.
Lundstram, takımın son antrenmanında yer alarak çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.
Öte yandan Enis Bardhi hastalığını atlatarak takıma katıldı.