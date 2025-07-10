Trabzonspor'u seyretmek cep yakacak yakacak: İşte fiyatlar

Trabzonspor’un 2025-2026 sezonu kombine satış fiyatlarını açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

11 Temmuz Cuma 16.00 ile 16 Temmuz Çarşamba 18.00 tarihleri arasında 2024-2025 sezonu kombine sahibi (eski kombine sahibi) taraftarlarımızın öncelik hakkı olacak, kombineler gişelerden, passo.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden satılabilecek.

17 Temmuz Perşembe saat 11.00 ile 18 Temmuz Cuma saat 18.00 arası sadece aktif üyeliği bulunan kulüp üyelerimiz için kombine satışımız olacaktır. Kombineler gişelerden, passo.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden satılabilecek. Bu sürenin sonunda genel satış sürecinde yüzde 10 indirim hakkı sadece gişelerden geçerli olacaktır.

19 Temmuz Cumartesi saat 11.00’de genel satış başlayacaktır.

2025-2026 KOMBİNE SATIŞ FİYATLARI

VIP Platinum B Blok: 90.000 TL

VIP Platinum A-C Blok: 70.000 TL

VIP Gold: 50.000 TL

VIP Silver: 35.000 TL

Batı Alt/Üst: 12.500 TL

Doğu Alt/Üst: 10.000 TL

Matia Ahmet Minguzzi Tribünü: 9.000 TL

Kuzey Alt: 6.000 TL

Güney Alt/Üst: 6.000 TL

Takımımızın 2025-2026 sezonunda Papara Park’ta oynayacağı tüm resmi karşılaşmalarda geçerli olacak kombine biletlerinde uygulanacak olan indirimler:



GEÇTİĞİMİZ YIL KOMBİNE SAHİBİ OLAN TARAFTARLARIMIZ



Eski kombine sahipleri 2024-2025 sezonunda sahip oldukları tribündeki kombinesini yenilemek (2025-2026 sezonu için kombine satın almak) istediklerinde kendilerine yüzde 10 indirim uygulanacaktır.

Yenileme dönemi 11 Temmuz Cuma günü saat 16.00’da başlayacak olup 16 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de sona erecektir.

Geçen sezondan kombine sahibi olan taraftarlarımız, öncelikli satış ve genel satış sürecinde hem gişelerden hem de passo.com.tr adresinden yüzde 10 indirimden faydalanabilecektir.

