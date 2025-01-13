Trabzonspor’u sırtlayan oyuncu oldu. Yüzde 100’lük başarı yakaladı

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Trabzonspor’u sırtlayan oyuncu oldu. Yüzde 100’lük başarı yakaladı

Trabzonspor’un Antalyaspor’u 5-0 mağlup ettiği maçta 3 gol atan Malheiro bordo mavilileri sırtlayan oyuncu oldu. Yıldız oyuncunun yüzde 100’lük performansı dikkat çekti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti. Sezona çok kötü bir giriş yapan bordo mavililer, aldıkları galibiyet ile ikinci yarıya umutlu bir giriş yaptı.

Bordo mavililerde maça damga vuran oyuncuların başında Pedro Malheiro geliyor. Yıldız oyuncu maçta attığı 3 golün yanı sıra takımın hücumu ve savunması için kilit roller üstlendi.

Maçta 3 şut çeken Malheiro bu şutların hepsini gole çevirdi. Öte yandan ikili mücadelelerdeki başarısı ile rakip savunmayı zora sokan yıldız oyuncu, üç kez sahipsiz top kazanarak takımının oyun kontrolünü sağlamasında önemli bir rol oynadı.

Malheiro’nun performansı hem teknik heyet, hem de taraftarlardan tam not aldı.

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