Trabzonspor'u şoke eden yasak: Bakanlığın listesinde yer aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'u şoke eden yasak: Bakanlığın listesinde yer aldı

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bu kez listede şoke eden bir ürün var. Bu sefer listede yiyecek, içecek değil Trabzonspor’un lisanslı sweeti yer aldı.

Ticaret Bakanlığı’nın yeni yayınladığı güvensiz ürünler listesinde Trabzonspor'un TS Club mağazalarındaki sweat'leri yer aldı. Bakanlık bu sweetleri toplatmak için harekete geçti.

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Ticaret Bakanlığı, Trabzonspor'a ait olan TS Club mağazalarında lisanslı ve 2 bin 499 TL'ye satılan "Kapüşonlu Sweat" için önemli bir duyuru yaptı. Trabzonsporlular bu karar hakkında şoke oldu. "Güvensiz" olarak nitelenen ürün piyasadan toplatılıyor.

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BOĞULMA RİSKİ VAR

İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı yeni kararı açıklandı. Süper Lig devi Trabzonspor'a ait TS Club mağazalarını denetleyen bakanlık bu kez 2 bin 500 liraya satılan sweat için harekete geçti.

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"Retro Kapüşonlu Sweat" olarak geçen "17G24s007" seri numaralı ürünün, piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Bakanlığın konuyla ilgili duyurusunda söz konusu ürünün "Boğulma" riski taşıdığı belirtildi. Risk "Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması)" diye tanımlandı.

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Ticaret Bakanlığının güvensiz ürünler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/

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