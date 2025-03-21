Trabzonspor’u zorlu fikstür bekliyor

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir’i deplasmanda yenerek hem dış sahadaki 300 günlük galibiyet özlemini noktalayan, hem de Fatih Tekke ile çıktığı ilk mücadeleden zaferle ayrılarak moral bulan Trabzonspor’u milli aradan sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 9 gün içinde Göztepe, Bodrum ve Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-mavililer önce ligde 29 Mart Cumartesi günü Göztepe’yi konuk edecek. Ardından Fırtına 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nde tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek finalde Bodrum FK ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, bu mücadelenin ardından da 6 Nisan Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe’nin konuğu olacak.

Ligi bitirebileceği en iyi yerde noktalamanın hesaplarını yapan Trabzonspor, Avrupa’ya gitmenin yolu olarak da Türkiye Kupası’nı görüyor. Bordo-mavililer, Bodrum FK karşısında galip gelerek yarı final biletini almayı ve kupa hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Fatih Tekke de milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek camiada güven ortamı oluşturmayı hedefliyor.