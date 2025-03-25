Trabzonspor’u zorlu fikstür bekliyor. Papara Park’ta tarihi mücadele oynanacak

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda nisan ayında birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan bordo-mavililer, 29 Mart Cumartesi günü Göztepe ile oynanacak mücadeleyle yoğun fikstürüne start verecek.

Fırtına, 1 hafta içerisinde Göztepe, Bodrum FK ve Fenerbahçe ile karşılaşarak sezonun en kritik virajlarından birine girecek

DERBİLER PEŞ PEŞE

Trabzonspor, Göztepe mücadelesinin ardından 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, bordo-mavililer için kupada yoluna devam etme adına büyük önem taşıyor.

Kupadaki sınav sonrası gözler ligdeki derbilere çevrilecek. Bordo-mavililer, 6 Nisan’da İstanbul’da ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu maçın ardından ise Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 3-2'lik skorla Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, Kadıköy'de bu kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

PAPARA PARK’TA TARİHİ MAÇ

Teknik Direktör Tekke, Göztepe karşısında alınacak galibiyetle hem moral kazanmayı hem de puan tablosunda rakibinin üzerine çıkmayı amaçlıyor. İlk 5 hedefini sürdüren Trabzonspor, bu maçı “6 puanlık karşılaşma” olarak değerlendiriyor.

Öte yandan Trabzonspor’un U19 takımı UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi bir maça çıkacak. Genç oyuncular, çeyrek final mücadelesinde Inter’i konuk edecek. Tarihi mücadele 1 Nisan Salı günü oynanacak.