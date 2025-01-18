Trabzonspor’un 1 numaralı transfer hedefi ortaya çıktı

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Trabzonspor’un 1 numaralı transfer hedefi ortaya çıktı

Trabzonspor’da kanat transferi için çalışmalar devam ediyor. Bordo mavililerde transferin 1 numaralı hedefi ortaya çıktı.

Trabzonspor ara transferde kadrosuna bir kanat oyuncusu katmak için çalışıyor. Bordo mavililerde listenin üst sıralarında yer alan Zubkov için verilen teklifin Shakhtar tarafından yetersiz bulunarak geri çevrilmesi sonrası görüşmeler tıkandı.

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Bordo mavililerde son günlerde listenin üst sıralarında Rennes’de kadro dışı kalan Jota yer alıyor. Rennes, bu yaz oyuncu için Al İttihad'a 8 milyon Euro bonservis ödemişti. Bonservis olarak Fransız ekibinin benzer bir rakam talep etme ihtimali yüksek. Dolayısıyla BordoMavili yönetim, kiralama formülüyle Rennes'in kapısını çalabilir.

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