Trabzonspor'un 10 numarası İstanbul'a geldi

Sezona iddialı hazırlanan Trabzonspor, yeni transferi Tonio Teklic, İstanbul'da.

Trabzonspor'un 10 numarası İstanbul'a geldi

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bordo mavililerin Hırvat ekibi NK Varazdin'den yeni transferi Tonio Teklic, İstanbul'a geldi.
Oyuncu cuma günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanacak ve bordo mavililerin kampına katılacak.
İŞTE TEKLIC'İN KARNESİ
Kariyeri boyunca Hajduk Split, NK Varazdin ve Hrv Dragovoljac kulüplerinde forma giyen Tonio Teklic, 23 yaşındak ve Hırvatistan doğumludur. 10 numara pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Varazdin formasıyla 34 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Teklic, kariyeri boyunca çıktığı 165 maçta 23 gol 12 asist yaptı.

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