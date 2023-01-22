Son dakika... Trabzonspor'un İstanbulspor maçı 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor- İstanbulspor maçının ilk 11'leri belli oldu.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Ali, Ba, Muammer, Rroca, Topallı, Ethemı, Eze
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