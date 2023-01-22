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Son dakika... Trabzonspor'un İstanbulspor maçı 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un İstanbulspor maçında sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 17:59
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Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Son dakika... Trabzonspor'un İstanbulspor maçı 11'i belli oldu.
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor- İstanbulspor maçının ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Ali, Ba, Muammer, Rroca, Topallı, Ethemı, Eze

 

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