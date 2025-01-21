Trabzonspor’un 238 günlük hasreti son buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’un 238 günlük hasreti son buldu

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor’un 238 günlük hasreti son buldu. Bordo mavililer, ligde 238 gün sonra ilk kez üst üste 2 maç kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 4-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.

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Ligde üst üste 2. maçını kazanan Bordo-Mavililer, puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sivasspor ise 20 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ligde bir sonraki haftayı Trabzonspor BAY geçecek. Sivasspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

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238 GÜNLÜK HASRET SON BULDU

Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, bu sezon ilk kez ligde art arda 2 maçından galibiyetle ayrıldı. Geçen hafta sahasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında da 4-0 gibi farklı sonuçla ayrılarak 2 maçtan 6 puan çıkardı.

Geçen sezon ligin son 3 haftasını galibiyetle kapatan Karadeniz ekibi, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maçını kazandı.

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Öte yandan Sivasspor ile oynadığı son 4 maçta galibiyet göremeyen Trabzonspor (2 beraberlik, 2 mağlubiyet) 5. maçta kötü seriye son verdi.

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