Trabzonspor'un 3 milyon Euro'luk teklifi reddedildi!

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Trabzonspor'un 3 milyon Euro'luk teklifi reddedildi!

Trabzonspor'un Benjamin Bouchouari için St. Etienne'e yaptığı 3 milyon Euro'luk teklif reddedildi.

Trabzonspor yönetimi, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda St. Etienne ile 1 senelik sözleşmesi kalan 23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari için resmi girişimlerine başlamıştı.

Bordo-Mavililer'in yapmış olduğu 3 milyon Euro'luk teklifin Fransız kulübü tarafından reddedildiği öğrenildi.

St. Etienne cephesinin 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği gelen bilgiler arasında.

Girona'nın da istediği Benjamin Bouchouari için Trabzonspor teklifini güncelleyerek St. Etienne'e yeni bir öneri daha sunacak.

Trabzonspor bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

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