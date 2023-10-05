Trabzonspor'un Adana Demirspor kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor'un Adana Demirspor kamp kadrosu belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Bordo Mavililer'in kamp kadrosu belli oldu.

İşte kamp kadrosu;

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Stefano Denswil
5. Rayyan Baniya
6. Jens Stryger Larsen
7. Eren Elmalı
8. Arif Boşluk
9. Mehmet Can Aydın
10. Dimitris Kourbelis
11. Abdülkadir Ömür
12. Anastasios Bakasetas
13. Enis Bardhi
14. Göktan Gürpüz
15. Tonio Teklic
16. Berat Özdemir
17. Umut Güneş
18. Mahmoud Trezeguet
19. Edin Vişça
20. Taxiarchis Fountas
21. Paul Onuachu
22. Umut Bozok
23. Enis Destan

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