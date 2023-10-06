Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'in 8. haftası kritik bir maça sahne olacak.

Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



Ligde ve Avrupa'da iç sahada çıktığı 7 maçın hepsini kazanan Adana Demirspor, müthiş seriyi Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Bordo-Mavililer ise dış sahada sıkıntılı bir görüntü çizerken, sadece 2 karşılaşmayı kazandı, 6 maçta mağlup oldu. Trabzonspor, deplasmandaki kötü tabloyu artık tersine çevirmek istiyor.



Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravilon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, Niang.



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Bakasetas, Fountas, Onuachu