Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'in 8. haftası kritik bir maça sahne olacak.

Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ligde ve Avrupa'da iç sahada çıktığı 7 maçın hepsini kazanan Adana Demirspor, müthiş seriyi Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Bordo-Mavililer ise dış sahada sıkıntılı bir görüntü çizerken, sadece 2 karşılaşmayı kazandı, 6 maçta mağlup oldu. Trabzonspor, deplasmandaki kötü tabloyu artık tersine çevirmek istiyor.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravilon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, Niang.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Bakasetas, Fountas, Onuachu

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