Trabzonspor'un adı değişti

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un adı değişti

Trabzonspor Kulübü, kadın futbol takımının isim sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları için Petrol Ofisi ile anlaştığını açıkladı.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, isim sponsorluğuna imzayı attı.

Bordo-mavili takımın isim sponsoru 'Petrol Ofisi' oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Petrol Ofisi AŞ arasında 2024-2025 sezonu için kadın futbol takımı isim sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları konusunda anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Petrol Ofisi AŞ, şirketimize 8 milyon lira+KDV ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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