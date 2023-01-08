Abdullah Avcı'dan flaş karar. 9 futbolcu Alanya'da yok

Bordo mavili takımda cezalı Gomez ile sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, ayrıca Yusuf Erdoğan, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Serkan Asan ve Emrehan Gedikli'yi Trabzon'da bıraktı.
Trabzonspor'un Alanya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Hakan Aydın
4. Jens Stryger Larsen
5. Eren Elmalı
6. Arif Boşluk
7. Marc Bartra
8. Vitor Hugo
9. Stefano Denswil
10. Siopis
11. Doğucan Haspolat
12. Marek Hamsik
13. Gbamin
14. Enis Bardhi
15. Abdülkadir Ömür
16. Bakasetas
17. Yusuf Yazıcı
18. Trezeguet
19. Lahtimi
20. Djaniny Semedo
21. Umut Bozok
22. Naci Ünüvar
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