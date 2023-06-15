Trabzonspor'un altyapı koordinatörü belli oldu

Trabzonspor'un yeni altyapı koordinatörü belli oldu.

Trabzonspor'un altyapı koordinatörü belli oldu

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor’da Altyapı koordinatörü olarak görev yapan Hamit Cihan ve ekibinin sözleşmeleri geçtiğimiz mayıs ayının son günü bitmişti.

Bordo-Mavililer’de altyapı çalışmalarının ve hazırlıklarının yeni sezona yetişmesi için bir an önce altyapının başına bir teknik patron getirilmesi ve diğer kategoriler için diğer antrenörlerin de belli olması çalışmalarına hız verilmişti.

Bu arada Trabzonspor’un altyapısından artık sorumlu olan Belçika firması Double Pass’ın da, bu konuyu yakından takip ettiği ve detaylı çalışmalar yamaya başladığı belirtilmişti. Bordo mavililer Double Pass ile görüştükten sonra, altyapının yeni patronunu açıklayacak.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde altyapının başına yabancı bir teknik adamın getirileceği söylentilerinin haberlerinin ardından, altyapının başına koordinatör olmasa da, direktörlük görevine bu akşam Trabzonlu genç teknik adamlardan İlker Erdem’in getirildiği öğrenildi.

UEFA-Pro Lisans sahibi ve 51 yaşındaki İlker Erdem, geçtiğimiz sezon Bordo-Mavililer’in altyapısındaki kategorilerde antrenör olarak görev almıştı. Bundan önceki yıllarda; Trabzon Değirmenderespor, Akçaabat Sebatspor, İstanbul Tepecik Belediyespor, Gümüşhanespor, Yalıspor, Ofspor, Araklıspor, Tepecikspor, Trabzon Kanunispor, A. Selçukluspor, Ümraniyespor, Payaspor, Bayburt Grup Özel İdare, 1461 Trabzon, Arsinspor, Ankara Adliyespor ve Çankaya FK takımlarını çalıştıran İlker Erdem, son olarak da bu sezon Trabzonspor’un altyapısında görev almıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Erdem’in, Trabzonspor yönetim kurulunun bugün yapması beklenen resmi yazılı açıklamasının ardından, altyapı koordinatörü değilse de tüm branşlarda işlerin yürümesi için ‘Direktör’ olarak göreve başlayacak.

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Kılıçdaroğlu: Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin Siyaset
Kılıçdaroğlu: Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin
MSB duyurdu 'Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi' Güncel
MSB duyurdu 'Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi'
Şırnak'ta kayıp 2 gencin cansız bedeni gölette bulundu Güncel
Şırnak'ta kayıp 2 gencin cansız bedeni gölette bulundu
Sulama kanalına atlayan kardeşini kurtarmak istedi. İkisi de kurtulamadı Güncel
Sulama kanalına atlayan kardeşini kurtarmak istedi. İkisi de kurtulamadı
Melek Mosso konseri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan AKP’li Belediye Başkanı görevden alındı Siyaset
Melek Mosso konseri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan AKP’li Belediye Başkanı görevden alındı
İşte Türk ordusundaki TAK-ŞAK Paşa. Orhan Uğuroğlu tüm detaylarıyla anlattı Siyaset
İşte Türk ordusundaki TAK-ŞAK Paşa. Orhan Uğuroğlu tüm detaylarıyla anlattı