Trabzonspor'un altyapı koordinatörü belli oldu

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ



Trabzonspor’da Altyapı koordinatörü olarak görev yapan Hamit Cihan ve ekibinin sözleşmeleri geçtiğimiz mayıs ayının son günü bitmişti.

Bordo-Mavililer’de altyapı çalışmalarının ve hazırlıklarının yeni sezona yetişmesi için bir an önce altyapının başına bir teknik patron getirilmesi ve diğer kategoriler için diğer antrenörlerin de belli olması çalışmalarına hız verilmişti.

Bu arada Trabzonspor’un altyapısından artık sorumlu olan Belçika firması Double Pass’ın da, bu konuyu yakından takip ettiği ve detaylı çalışmalar yamaya başladığı belirtilmişti. Bordo mavililer Double Pass ile görüştükten sonra, altyapının yeni patronunu açıklayacak.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde altyapının başına yabancı bir teknik adamın getirileceği söylentilerinin haberlerinin ardından, altyapının başına koordinatör olmasa da, direktörlük görevine bu akşam Trabzonlu genç teknik adamlardan İlker Erdem’in getirildiği öğrenildi.

UEFA-Pro Lisans sahibi ve 51 yaşındaki İlker Erdem, geçtiğimiz sezon Bordo-Mavililer’in altyapısındaki kategorilerde antrenör olarak görev almıştı. Bundan önceki yıllarda; Trabzon Değirmenderespor, Akçaabat Sebatspor, İstanbul Tepecik Belediyespor, Gümüşhanespor, Yalıspor, Ofspor, Araklıspor, Tepecikspor, Trabzon Kanunispor, A. Selçukluspor, Ümraniyespor, Payaspor, Bayburt Grup Özel İdare, 1461 Trabzon, Arsinspor, Ankara Adliyespor ve Çankaya FK takımlarını çalıştıran İlker Erdem, son olarak da bu sezon Trabzonspor’un altyapısında görev almıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Erdem’in, Trabzonspor yönetim kurulunun bugün yapması beklenen resmi yazılı açıklamasının ardından, altyapı koordinatörü değilse de tüm branşlarda işlerin yürümesi için ‘Direktör’ olarak göreve başlayacak.