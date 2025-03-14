Trabzonspor’un altyapısı milli takımları sırtlıyor

Son dönemde altyapısından yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Trabzonspor, genç milli takımlara tam 10 futbolcu gönderiyor. Bordo-mavililerin altyapısından 10 futbolcu milli takımın altyapı kategorilerine davet aldı.



U19 Milli Takımı'nın Galler'de yapılacak U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur Müsabakaları kadrosuna 5, U18 Milli Takımı'nın 19-25 Mart 2025 Hırvatistan da yapılacak. Uluslararası Hazırlık Turnuvası kadrosuna 3, U17 Millî Takımı'nın UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları kadrosuna 1 ve Ümit Milli Takımı'nın Kosova ve Belarus ile yapacağı özel maçlarına kadrosuna 2 isim çağrıldı.



Ümit Milli, U19, U18 ve U17 milli takımı kategorilerinde Trabzonspor'un yıldızları boy gösterecek. Son dönemde U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale kadar ilerleyip, tarih yazması büyük alkış toplamıştı. Fırtına, şimdi de genç milli takımlara gönderdiği oyuncularının gururunu yaşıyor.