Trabzonspor'un altyapısındaki o önemli görev belli oldu

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor’da Altyapı Koordinatörü olan Hamit Cihan, yıllardır görev yaptıktan sonra ekibiyle birlikte sözleşmeleri geçtiğimiz mayıs ayının son günü bitince, kulüple yollar ayrılmıştı.

Bordo-Mavililer’de, altyapı çalışmalarının ve hazırlıklarının yeni sezona yetişmesi için bir an önce altyapının başına bir teknik patron getirilmesi ve alttaki diğer yaş grupları için diğer antrenörlerin de kimler olacağına dair çalışmalarına hız verilmişti.

Bu arada Trabzonspor’un Altyapısı’ndan artık tam sorumlu olan Belçika firması Double Pass’ın da, bu konuyu yakından takip ettiği ve detaylı çalışmalar yapmaya başladığı belirtilmişti. Bordo mavililer, Double Pass yetkilileri ile görüştükten sonra altyapının yeni patronunu açıklayacak.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde altyapının başına yabancı bir teknik adamın getirileceği haberlerinin ardından, altyapının başına koordinatör olmasa da, direktörlük görevine yarın sabahtan itibaren Trabzonlu genç teknik adamlardan İlker Erdem’in getirildiği öğrenildi.

UEFA-Pro Lisans sahibi ve 51 yaşındaki İlker Erdem, geçtiğimiz sezon Bordo-Mavililer’in altyapısındaki kategorilerde antrenör olarak görev almıştı. Bundan önceki yıllarda; Trabzon Değirmenderespor, Akçaabat Sebatspor, İstanbul Tepecik Belediyespor, Gümüşhanespor, Yalıspor, Ofspor, Araklıspor, Tepecikspor, Trabzon Kanunispor, A. Selçukluspor, Ümraniyespor, Payaspor, Bayburt Grup Özel İdarespor, 1461 Trabzon, Arsinspor, Ankara Adliyespor ve Çankaya FK takımlarını çalıştıran İlker Erdem, son olarak da bu sezon Trabzonspor’un altyapısında görev almıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Erdem ‘in, Trabzonspor yönetim kurulunun yarın yapması beklenen resmi yazılı açıklamasının ardından, altyapı koordinatörü değilse de tüm branşlarda sezon hazırlıkları öncesinin daha sağlıklı yürümesi için ‘Direktör’ olarak göreve başlayacağı bildirildi.