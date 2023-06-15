Trabzonspor'un altyapısındaki o önemli görev belli oldu

Henüz altyapı koordinatörü belli olmayan Trabzonspor'da "Direktörlük" görevine İlker Erdem getirildi.

Trabzonspor'un altyapısındaki o önemli görev belli oldu

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor’da Altyapı Koordinatörü olan Hamit Cihan, yıllardır görev yaptıktan sonra ekibiyle birlikte sözleşmeleri geçtiğimiz mayıs ayının son günü bitince, kulüple yollar ayrılmıştı.

Bordo-Mavililer’de, altyapı çalışmalarının ve hazırlıklarının yeni sezona yetişmesi için bir an önce altyapının başına bir teknik patron getirilmesi ve alttaki diğer yaş grupları için diğer antrenörlerin de kimler olacağına dair çalışmalarına hız verilmişti.

Bu arada Trabzonspor’un Altyapısı’ndan artık tam sorumlu olan Belçika firması Double Pass’ın da, bu konuyu yakından takip ettiği ve detaylı çalışmalar yapmaya başladığı belirtilmişti. Bordo mavililer, Double Pass yetkilileri ile görüştükten sonra altyapının yeni patronunu açıklayacak.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde altyapının başına yabancı bir teknik adamın getirileceği haberlerinin ardından, altyapının başına koordinatör olmasa da, direktörlük görevine yarın sabahtan itibaren Trabzonlu genç teknik adamlardan İlker Erdem’in getirildiği öğrenildi.
UEFA-Pro Lisans sahibi ve 51 yaşındaki İlker Erdem, geçtiğimiz sezon Bordo-Mavililer’in altyapısındaki kategorilerde antrenör olarak görev almıştı. Bundan önceki yıllarda; Trabzon Değirmenderespor, Akçaabat Sebatspor, İstanbul Tepecik Belediyespor, Gümüşhanespor, Yalıspor, Ofspor, Araklıspor, Tepecikspor, Trabzon Kanunispor, A. Selçukluspor, Ümraniyespor, Payaspor, Bayburt Grup Özel İdarespor, 1461 Trabzon, Arsinspor, Ankara Adliyespor ve Çankaya FK takımlarını çalıştıran İlker Erdem, son olarak da bu sezon Trabzonspor’un altyapısında görev almıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Erdem ‘in, Trabzonspor yönetim kurulunun yarın yapması beklenen resmi yazılı açıklamasının ardından, altyapı koordinatörü değilse de tüm branşlarda sezon hazırlıkları öncesinin daha sağlıklı yürümesi için ‘Direktör’ olarak göreve başlayacağı bildirildi.

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Osmaniye’de traktör 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Güncel
Osmaniye’de traktör 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı danışmanların isimleri sızdı. Suçları genel başkanı yanlış yönlendirmek Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı danışmanların isimleri sızdı. Suçları genel başkanı yanlış yönlendirmek
Lionel Messi yine bir rekor kırdı. Kariyerinin en erken golünü attı Spor
Lionel Messi yine bir rekor kırdı. Kariyerinin en erken golünü attı
Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi Güncel
Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi
DEVA Partili Burak Dalgın’dan dikkat çeken enflasyon tarifi 'Enflasyon hırsızlıktır, Enflasyon ahlaksızlıktır’ Güncel
DEVA Partili Burak Dalgın’dan dikkat çeken enflasyon tarifi 'Enflasyon hırsızlıktır, Enflasyon ahlaksızlıktır’
Cayrokopter tarlaya düştü. Mustafa Sandal'ın eşi ölümden döndü Güncel
Cayrokopter tarlaya düştü. Mustafa Sandal'ın eşi ölümden döndü
Sosyal güvenlik uzmanı açıkladı: Bir erkek cinsiyet değiştirirse 5 yıl erken emekli olabilir Güncel
Sosyal güvenlik uzmanı açıkladı: Bir erkek cinsiyet değiştirirse 5 yıl erken emekli olabilir