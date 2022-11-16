Trabzonspor'un Dünya Kupası arası hazırlık kampı belli oldu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımın 21 Kasım Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ilk çalışmasını aynı gün akşam saatlerinde yapacağı belirtildi.
Hazırlıklarını bir hafta süreyle Trabzon'da sürdürecek bordo-mavililerin, 29 Kasım-9 Aralık arasında Antalya'ya giderek Belek'te kampa gireceği kaydedildi.
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