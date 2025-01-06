Trabzonspor’un ara transfer çalışmalarında son durum. Hedef savunma ve orta sahaya takviye

Trabzonspor ara transferde kadrosuna stoper ve orta saha oyuncuları katmaya çalışıyor. Bordo mavililerde kötü gidişi durdurmak için tek çare takıma yeni takviyeler yapmak olarak görülürken yönetimin listesindeki oyuncuların tamamının yabancı olduğu öğrenildi.

Stoper için listenin başında bonservisi Lyon’da olan Adryelson bulunuyor. Yönetim, Brezilyalı savunmacıyı satın alma opsiyonu ile kiralamayı hedefliyor. Son olarak Brezilya’da kiralık olarak oynayan ve Aralık ayı sonunda takımına dönen Adryelson için girişimler sürüyor.

Bordo mavililerin listesinde orta saha için ise dikkat çeken alternatifler bulunuyor. Listede Everton'dan Abdoulaye Doucoure, Bournemouth'tan Philip Billing ve Manchester United'dan gözden çıkarılan Christian Eriksen gibi önemli isimler bulunuyor

Öte yandan orta sahaya bir yıldız oyuncu katmak isteyen Trabzonspor’un listesinde Tolisso’nun olduğu öğrenildi. Fransız oyuncunun yüksek maliyetinin transferdeki en büyük engel olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.