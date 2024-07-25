Trabzonspor'un av sezonu Slovakya'da açıldı

Avrupa arenasında, en son Basel deplasmanında sahne alan ve bu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Trabzonspor, tam 17 ay sonra yine Avrupa'da, aynı zamanda sezonun ilk resmi maçına çıktı.

Tamamı Slovak oyuncularından kurulu MFK Ruzomberok takımı önünde; Avrupa'da 150. maçına çıkan bordo- mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda sahaya sürdüğü ilk 11'de yeni transferlerden üç oyuncusu yer aldı.

Ozan Tufan sağ bekte, İngiliz john Lundstram sol içte, Rumen Denis Drâguş da santrafor olarak forma giydi.

Yedek kulübesinde de yeni transferlerden A.Nwakaeme, Cihan Çanak ve P.Malheiro yer aldı.

Oyuncularının toplam değeri 7,5 milyon Euro olan Slovak ekibinin, 5 bin kişilik Futbolovy Stadyumu'nda hatırı sayılır bir grup bordo mavili taraftarda, takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında ev sahibi turuncu-siyahlılar, dört net gol pozisyonunu cömertçe harcarken, rakibi küçümseme politikası Karadeniz ekibine çok pahalıya mal olacaktı.

Bu arada, Drâguş ve Trezeguet'in kaçırdıkları, rakibe çayda çıra ekibi gibi geldi!

Toplam değeri 95 milyon Euro olan Trabzonspor takımı, baktı ki bu işin şakası yok, pabuç pahalı, ilk yarı bitmeden biraz toparladı. Zaten bu arada da Trezeguet ile ilk yarının tek golünü buldu.

Ha, bu arada takım arkadaşları, Uğurcan'a çıkardığı, uzaklaştırdığı, tehlikeli toplar için de bi teşekkür etsin.

Sezonun ilk 90 dakikaları, takımlar için genelde uyuşuk ve tutuk geçer! Bu akşamki de o uyuşuk geçen maç formatlarından biriydi, özellikle ilk yarı.

Yalnız devre arasında soyunma odasında ne olduysa, ikinci yarı Trabzonspor, Trabzonspor olduğunu hatırladı ve rakibinin üstüne, üstüne gitmeye başladı. İkinci 45'e de gol pozisyonlarını kaçırarak başladı.

Daha fazla topa sahip oldu. Fizik, kondisyonunu genç ve tecrübesiz mekan sahibine yavaş, yavaş hissettirdi.

Karşılaşmanın üçte ikilik bölümü bittikten hemen sonra, kaptan Uğurcan'ın kısa bir arayla kurtardığı iki net pozisyonu unutmuş değilim.

Umut ile Drâguş'un yerlerini bu arada Cihan ve Enis'e bırakmaları tam zamanında oldu.

Ondrej Smetana'nın öğrencileri 70. dakikadan sonra yürümeye başlayınca; Abdullah Avcı'nın avcıları! Av sahasına daha fazla girmeye başladı.

Ruzomberok ekibinde; bu yarıda Mojzis'in yerine oyuna giren Bod'a, son 10 dakikaya girildiğinde sol ayağıyla gönderdiği plase, konuk ekibin yan direğinde patladı. Ardından da boş kaleye atamadı. Bordo mavili yedek kulübesi korkuyu o anlarda dibine kadar yaşadı.

Son dakikalarda beraberlik golünü ensesinde hisseden Trabzonspor, iyi kumaş olduğunu hemen gösteren genç Cihan Çanak'ın harika, nefis golüyle rahatladı.

İki gollü galibiyetle, bu gece maçtan sonra evine doğru hemen yola çıkan Karadeniz ekibinin, sezon perdesini galibiyetle açması, Slovak kasabasında, Alp Dağları'nın eteklerinden esen, bu akşamın en güzel esintisiydi.