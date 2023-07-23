Trabzonspor'un B planı Poulsen

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Petkovic transferinin olmamasına karşı yeni bir oyuncuya gözünü dikti.

Trabzonspor'un B planı Poulsen

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor, Dinamo Zagreb kulübüyle adeta vedalaşan Hırvat santrafor Bruno Petkovic transferinde bir sıkıntı çıkma ihtimaline karşı, B planını da hazır tutmak istiyor.

Trabzonspor'un hedefinde mutlak öncelik tabi ki 29 yaşındaki Bruno Petkovic...
Haftalardır Hırvat golcü için görüşmeler ve beklemeler devam ediyor.

Bu arada bu transferde bir sıkıntı çıkması halinde aynı mevkiye alternatif olarak B planını hazır tutmaya çalışan Bordo Mavililer, Bundesliga Ligi’ndeki bir oyuncu için de yoklama çekiyor.

Almanya şampiyonlarından Leipzig ile Norveçli eski oyuncusu Sörloth için bir ara kısa süren temas kuran Karadeniz ekibi, bu transferin çok uzak ihtimal olmasının anlaşılmasından sonra, aynı kulübe sürpriz bir girişim daha yaptığı iddia edildi.

RB Leipzig Kulübüne, Yussuf Poulsen'in durumu soruldu. Leipzig’in Bir başka Danimarkalı golcüsü olan Yussuf için görüşme talep ettiği ileri sürüldü.

29 yaşındaki Kopenhag doğumlu Yussuf Poulsen ile de ilk görüşme yapıldığı, 1.92’lik santraforun ilk hedefinin İngiltere olduğu söylendi. Ancak Championship'e Ligi’ne küme düşen Leeds United dışında bu oyuncuya başka bir teklif olmaması bir yeşil ışık yaktı.

Bordo Mavililer’in kurmayları, Poulsen ile İngiliz kulübü Leeds'in görüşmesini ve bir karara varmasını bekliyor.

Oradan çıkacak sonuca göre bir teklif yapılacağı belirtilirken, Aslen Tanzanya’nın Darüsselam kentinden olan Yussuf’un kulübüyle olan sözleşmesi, normalde 2024 yılının haziran ayında bitiyor.

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