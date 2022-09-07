Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını açıkladı.

Abdullah Avcı, "Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Yaşadığımız birtakım talihsizler oluyor. Geçen hafta da jokerimizi kaybettik, sezonu kapattı. Bu seviyede her maç zordur ancak buradan çıkacak kaliteye de Trabzonspor sahiptir." dedi.