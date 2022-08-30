Trabzonspor'a Basel'den transfer. Genç oyuncu imza için Trabzon'a geldi

Trabzonspor 'un Basel'den transferi stoper Emirhan Eraslan, Trabzon'a geldi.
Bordo mavililer, son olarak Basel forması giyen 19 yaşındaki genç stoper ile önümüzdeki saatlerde sözleşme imzalayacak.
İsviçre ekibi ile yapılan anlaşmaya göre bir sonraki satıştan Basel’in yüzde 15 payı bulunuyor.
Bordo Mavili ekip bu sezon Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Lahtimi, Larsen, Gbamin ve Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı.
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