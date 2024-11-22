Trabzonspor’un borcu açıklandı

Kaynak: İHA
Trabzonspor’un borcu açıklandı

Trabzonspor, 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla güncel borç miktarını 3 milyar 940 milyon TL olarak kamuoyuna duyurdu.

Trabzonspor, 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla güncel borç miktarını 3 milyar 940 milyon TL olarak açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladığımız mali tablolar; halka açık şirketimiz olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin, 31 Ağustos 2024 tarihli hesaplarına ilişkindir. Söz konusu mali tablolarda; eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımı ve diğer ekonomik hamlelerimizin sonuçları yer almamaktadır. 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kulübümüzün güncel borç miktarı 3 milyar 940 milyon TL olarak resmi web sitemizde yer alan 48. Dönem Faaliyet Raporunda kamuoyuna duyurulmuştur. Son dönemde gerçekleştirmiş olduğumuz ekonomik hamlelerin ne kadar kritik ve nasıl bir öneme sahip olduğu açıklanan raporlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kulübümüzün güncel mali tabloları, ay sonunda gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında tüm detayları ile camiamızla paylaşılacaktır" denildi.

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