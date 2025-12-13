Trabzonspor'un Olağan Genel Kurulu bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün mali ve idari gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurulda, camianın merakla beklediği borç tablosu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Trabzonspor'un borcu açıklandı! Dev rakam - Resim : 2

BORÇ AÇIKLANDI

Genel kurulda söz alan Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün güncel mali durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Zengin, yaptığı sunumda Trabzonspor'un net borcunun 3 milyar 698 milyon TL olduğunu dile getirdi.

