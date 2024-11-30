Trabzonspor’un borcu açıklandı. Yönetim ibra edildi

Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.



Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurulda, gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun faaliyet raporlarını okudu.



Denetleme kurulu üyesi Muhammet Zeki Paşaoğlu da bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 itibarıyla net borcunun 3 milyar 940 milyon 840 bin 616 lira olduğunu açıkladı.



Toplantıda, bazı üyeler söz alarak görüşlerini dile getirdi. Üyelerden Hakan Kulaçoğlu, tepki olarak delegelerden geçersiz oy kullanmalarını istedi.



Genel kurul öncesi yeterli imzayı toplayamadığı için aday olamayan Necati Selvitop ise "Tüzük gereği 9 bin 907 delegenin yüzde 5'nin imzasını toplamak için çalışmalara başladım. 4 günlük sürede 471 imzaya ulaşarak Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na müracaat ettim." dedi.



Yönetim kurulunu eleştiren Selvitop, "Adaylığımız, kasada, masada, sahada başarısızlık ve Trabzonspor'un kötü yönetimi nedeniyleydi. Ekonomik, demokratik, sportif başarısızlıkların sonucuydu. Mevcut yönetimden daha iyi yöneteceğimize, başarılı olacağımıza inancımız vardı. 9 bin 907 kişiden oluşan üye listesinden vefat eden birçok ismin olduğunu öğrendik. Divan başkanı Mahmut Ören'e imza listemizi teslim ettik, başvurunun kabul edilmesini istedik. 494 imzanın olması gerektiğini söyleyerek, başvuruyu kabul edilmedi. Biz de böyle olunca adaletin tecellisi için mahkemeye başvurduk." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından yapılan oylamayla Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.