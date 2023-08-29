Trabzonspor'un Bruno Petkovic'ten neden vazgeçtiği ortaya çıktı

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Hırvat kulübü son rakamı tekrar yükseltince, Trabzonspor cephesi "Size vereceğimiz en yüksek bedeli teklif ettik. Rakamınız yine yükseldi, 6 milyon Euro veremeyiz. Kulübümüzün bütçesini düşünmek zorundayız’’ ifadesini kullanarak, bu transferden vazgeçti.

Ardından Dinamo Zagreb Kulübü, kendi oyuncusuyla tekrar masaya oturak sözleşmesini 3 yıllık daha uzatmak istediğini açıkladı.

29 yaşındaki santraforun, Hırvat Ligi’nde bile 9 maçta 2 gol kaydetmesi, oyuncunun formu için de düşündürürken, Hırvat kulübü, 5 milyon Euro’dan açtığı pazarlıkta, Trabzonspor son rakamını 3 milyon Euro olarak iletmişti. D. Zagreb Kulübü rakamı şimdi de 6 milyon Euro’ya çıkartarak, bir yerde oyuncuyu vermekten vazgeçtiğini anlatmak istedi.

Daha önce Hırvatistan basını bile bu işin bittiğini doğrularken, Metkovic doğumlu 1.93’lük santraforun Türkiye’ye geleceği ve önce İstanbul’da sağlık kontrolünden geçeceği belirtilmişti.

Son lig maçında, Rijeka önünde rakibini 2-1 mağlup eden Zagreb takımının galibiyet golünü atan Petkovic’in ücretinde iyileştirme yapılırken, kendisine kulübü Mavi Beyazlılar tarafından yeni bir 3 yılık sözleşme teklif edildi.

Petkovic de, Trabzonspor’a gelmek isterken; devamlı artan bonservis bedeli nedeniyle Trabzonspor masadan bu sefer dönmemek üzere kalktı.

Ligdeki lakapları ‘’Maviler’’ olan Dinamo Zagreb ekibi, oyuncunun transferini yokuşa sürmeye başlayınca, Bordo Mavililer 2,5 aydan beri gündeminde olan ve oyalandıkları bu transferde, Petkovic defterini kesinlikle kapatmak zorunda kaldı.

Oyuncuyu, Nenad Bjelica istiyor, oyuncu da gelmek istiyordu ama Hırvat kulübü, oyuncuyu vermekten vazgeçip bonservis bedelini yükseltmesi Bordo Mavili cepheyi de kızdırdı.

Petkovic’in kulübüyle olan sözleşmesi, önümüzdeki 2024 yılının Haziran ayında sona erecekti.

Trabzonspor kurmayları, santrafor konusunda rotayı artık başka yöne çevirdi.