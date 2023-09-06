Trabzonspor’un Divan Başkanı Ali Özbak’ın ismi yaşatılacak

Ortahisar Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Nusret Onur Başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis oturumunda Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonu’ndan gelen Soğuksu Mahallesi Şehit Soner Yıldırım Sokak’ta yapımı devam eden parka Ali Özbak Parkı isminin verilmesiyle ilgili madde müzakere edildi. Kültür Çevre Turizm Komisyonu’ndan oybirliğiyle gelen madde komisyondan geldiği şekliyle mecliste de oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi.



TRABZONSPOR TARİHİYLE İLGİLİ KİTAP YAZDI

Konuyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, alınan kararın çok isabetli bir karar olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Ali Özbak abimiz tanıyanlar, tanımayanlar vardır. Benim de çok sevdiğim bir kişiydi. Aynı zamanda kendisi Trabzon’da iyi bir matematik öğretmeniydi ve de uzun yıllar Trabzonspor’da divan başkanlığı yapan hatta Trabzonspor tarihiyle ilgili bir kitabı olan abimizdir. Çok isabet olmuştur, kendisi de o yörededir. O parka ismini vererek yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.”