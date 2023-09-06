Trabzonspor’un Divan Başkanı Ali Özbak’ın ismi yaşatılacak

Trabzon’da Soğuksu’da yapımı devam eden parka Ortahisar Belediye Meclisi tarafından Trabzonspor eski Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Merhum Ali Özbak’ın adı verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor’un Divan Başkanı Ali Özbak’ın ismi yaşatılacak

Ortahisar Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Nusret Onur Başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis oturumunda Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonu’ndan gelen Soğuksu Mahallesi Şehit Soner Yıldırım Sokak’ta yapımı devam eden parka Ali Özbak Parkı isminin verilmesiyle ilgili madde müzakere edildi. Kültür Çevre Turizm Komisyonu’ndan oybirliğiyle gelen madde komisyondan geldiği şekliyle mecliste de oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi.

TRABZONSPOR TARİHİYLE İLGİLİ KİTAP YAZDI
Konuyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, alınan kararın çok isabetli bir karar olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Ali Özbak abimiz tanıyanlar, tanımayanlar vardır. Benim de çok sevdiğim bir kişiydi. Aynı zamanda kendisi Trabzon’da iyi bir matematik öğretmeniydi ve de uzun yıllar Trabzonspor’da divan başkanlığı yapan hatta Trabzonspor tarihiyle ilgili bir kitabı olan abimizdir. Çok isabet olmuştur, kendisi de o yörededir. O parka ismini vererek yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Rezidanstaki kasasından mücevherleri çalınmıştı! 30 milyon TL'nin stresini atıyor Magazin
Rezidanstaki kasasından mücevherleri çalınmıştı! 30 milyon TL'nin stresini atıyor
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları neler? Keşfet
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları neler?
Ağır hasarlı 2 bina patlayıcılarla yıkıldı Güncel
Ağır hasarlı 2 bina patlayıcılarla yıkıldı
Altın'ın kilogram fiyatı belli oldu Ekonomi
Altın'ın kilogram fiyatı belli oldu
Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayısı'nın kızı babasından ünlü çıktı Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayısı'nın kızı babasından ünlü çıktı
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Et yiyemiyorsanız bari gülün. Karikatür
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Et yiyemiyorsanız bari gülün.
Karaman'da haber alınamayan çoban yaylada ölü bulundu Güncel
Karaman'da haber alınamayan çoban yaylada ölü bulundu