Trabzonspor’un efsaneleriyle şöhretler turnuvada karşılaşacak

Cumhuriyetin 100. yılında Trabzonspor’un efsaneleriyle şöhretler karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor’un efsaneleriyle şöhretler turnuvada karşılaşacak

29-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan futbol turnuvasına Trabzonspor’un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, Oktay Derelioğlu, Abdullah Ercan, Şota, Yattara, Özer Hurmacı, Orhan Çıkrıkçı, Gökhan Ünal, Selim Özer ve Hasan Özer gibi futbolcular katılacak. Turnuvada Efsanelerle, Şöhretler karması karşı karşıya gelecek.

Efsane kadroda ise; Ahmet Ceyhan, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Sinan Ünal, Ali Yılmaz, Hasan Şengün (Dobi Hasan) gibi futbolcular yer alıyor.

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Hami Mandıralı, bu şölenin kaçırılmaması gerektiğini belirterek, “29-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan efsanelerle yeniden futbol turnuvasında ben de varım. Ortahisar Belediyemizin cumhuriyetin 100. kapsamında Ahmet Suat Özyazıcı Hocamızın anısına düzenleyeceği turnuvaya tüm Trabzonluları davet ediyorum. Lütfen beraber olalım, bu şöleni kaçırmayalım.” dedi.

Eski futbolcu Hasan Özer, “29-30 Ekim tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak olan turnuvaya bütün Trabzonsporlular taraftarlarını bekliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor’un efsanelerinden Oktay Derelioğlu da, “Ortahisar Belediyesi’nin organize ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılında Ahmet Suat Özyazıcı Hocamızın anısına yapılacak olan turnuvaya tüm Trabzonspor taraftarlarını davet ediyorum.” diye konuştu.
Abdullah Ercan ise, turnuvayla ilgili şunları aktardı: “29-30 Ekim tarihleri arasında Trabzon’da Ortahisar Belediyesi’nin rahmetli Ahmet Suat Özyazıcı anısına cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında organize edeceği Veteranlar Turnuvası’nda bütün Trabzonspor taraftarlarını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.”

Turnuva kapsamında ilk maç 29 Ekim’de saat 19.00’da, ikinci maç saat 20.00’de Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanacak. 30 Ekim’de ise Trabzonspor Efsaneler ile Şöhretler saat 18.00’de karşı karşıya gelecek, üçüncülük maçı saat 19.10’da, final maçı ise saat 20.20’de oynanacak.

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