Trabzonspor'un efsanesi futbola veda etti

​​​​​​​Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Trabzonspor'un efsanesi futbola veda etti

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını duyurdu.
Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Oynadığım bütün futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım." dedi.
Ayrıca, "Hayallerimi yaşadım. Futbol benim kaderimdi. Benim için harika bir yolculuktu. Çok mutlu ve çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
Kariyeri boyunca IFK, Göteborg, Dalian, Brescia, Napoli gibi takımların forması giyen yıldız isim toplamda çıktığı 709 maçta 144 gol, 112 asist yapma başarısı gösterdi.

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