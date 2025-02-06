Trabzonspor'un efsanesi Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı" programına katıldı.

Programın ardından açıklama yapan İmamoğlu'nun arkasında eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara da yer aldı.

Konuşma sırasında Yattara, İmamoğlu'ndan iş talep ederek "Ben belediyede çalışmak istiyorum" dedi.

Bu anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor yöneticisi olduğu dönemde İbrahim Yattara'nın transferini gerçekleştirmişti.

Bu nedenle ikili arasında önceden bir tanışıklık bulunuyordu. Yattara, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de onu ziyaret etmişti.

Geçtiğimiz yıl bir röportajda İmamoğlu, Yattara'dan bahsederken, "İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş yeni öğrendim. Beylikdüzü'ne yaşıyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.