Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Eyüpspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibini yenerek zirve yolunda puanını 23’e çıkarmayı hedefliyor.

Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke’nin en büyük kozu forvet hattı olacak. Onuachu ve Augusto’nun uyumundan memnun olan genç teknik adamın oyun planında ikilinin performansı belirleyici olacak.

GOL YÜKÜNÜ ONUACHU ÇEKİYOR

Süper Lig’de 9 maçta 7 gol atan Nijeryalı golcü Paul Onuachu, takımın skor yükünü büyük ölçüde sırtladı.

Sezon başında 5.6 milyon Euro bonservis bedeliyle yeniden kadroya katılan Onuachu, hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle Trabzonspor’un en önemli kozlarından biri haline geldi.

AUGUSTO KISA SÜREDE UYUM SAĞLADI

Onuachu’nun yanı sıra yaz transfer döneminde 5 milyon Euro’ya transfer edilen Felipe Augusto da bordo-mavili formayla kısa sürede uyum sağlayarak 9 maçta 4 gol kaydetti. Brezilyalı forvetin enerjik oyunu ve bitiriciliği, Fatih Tekke’nin elini hücum hattında güçlendiriyor.

Trabzonspor’un golcüleri hem istikrarlı performansları hem de sahadaki uyumlarıyla takımın yükselişinde kilit rol oynarken, teknik direktör Fatih Tekke’nin oyun planında da hücum ikilisi belirleyici olacak. Tekke ve oyuncular, Eyüpspor karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.